Бойовики продовжують обстріл позицій ЗСУ, троє українських бійців постраждали

З опівночі бойовики здійснили 54 обстріли у тому числі з використанням зброї, забороненої Мінськими угодами

У вівторок, 14 березня, станом на 18:00 на Донбасі зафіксовано 54 обстріли з боку проросійських терористів, двоє бійців АТО зазнали поранень, ще одного травмовано

На маріупольському напрямку поблизу Мар’їнки стріляв танк, під Павлополем та Чермаликом – міномети калібру 120 мм. Двічі під обстрілами мінометів калібру 82 мм та БМП опинились опорні пункти в Водяному. У Гнутому активізувався снайпер, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку по позиціях під Авдіївкою російські терористи били з великокаліберних кулеметів, гранатометів та мінометів калібру 82 мм та 120 мм, поблизу Зайцевого - зі стрілецької зброї, гранатометів та БТР. Опитне, Піски, Луганське російські окупанти накрили з гранатометів та кулеметів.

На луганщині під Кримським бив міномет калібру 120 мм, гранатомети та кулемети. По позиціях під Новоолександрівкою, Жовтим та Новозванівкою активно працювали снайпери ворога.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО один український військовий загинув, вісьмох поранено.

Зазначимо, набув чинності порядок переміщення товарів через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.