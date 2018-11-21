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Бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових за добу

У штабі двічі зафіксували використання озброєння, забороненого Мінськими угодами
У зоні бойових дій на Донбасі бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових упродовж 20 листопада.
Бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових за добу Фото: unian.ua

Бойовики обстріляли позиції війських операції у районах населених пунктів: Кримське, Піски, Верхньоторецьке, Водяне та Лебединське, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Стріляли бойовики із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 120 мм двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного, що на Приазов'ї.

Зазначають, що упродовж 20 листопада жоден військовий не постраждав.

За даними розвідки, за добу загинули четверо бойовиків, ще чотирьох поранено.

Додамо, управління Верховного комісара ООН з прав людини в жовтні 2018 року зафіксувало 18 жертв серед цивільного населення у зоні бойових дій на Донбасі.

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21 11 2018 09:13
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