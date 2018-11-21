Бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових за добу
Бойовики обстріляли позиції війських операції у районах населених пунктів: Кримське, Піски, Верхньоторецьке, Водяне та Лебединське, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.
Стріляли бойовики із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 120 мм двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного, що на Приазов'ї.
Зазначають, що упродовж 20 листопада жоден військовий не постраждав.
За даними розвідки, за добу загинули четверо бойовиків, ще чотирьох поранено.
Додамо, управління Верховного комісара ООН з прав людини в жовтні 2018 року зафіксувало 18 жертв серед цивільного населення у зоні бойових дій на Донбасі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар
- ВІДЕО Львівська студія Young&Hungry зняла соціальний ролик до 85-роковин Голодомору
- ВІДЕО Американка зняла відео, як залишала зону пожеж у Каліфорнії
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилвався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"