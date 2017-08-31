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Бойовики стріляли з танка, всього 16 обстрілів, – штаб

Ситуація у районі проведення АТО залишалася стабільною без тенденцій до загострення
Від початку доби проросійські бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Бойовики стріляли з танка, всього 16 обстрілів, – штаб Фото:unian

Вказується, що обстановка у районі проведення АТО залишалася стабільною без тенденцій до загострення.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

"Як і протягом декількох попередніх днів, російсько-окупаційні угруповання продовжують провокативні обстріли з метою демонстрації присутності власних вогневих засобів", - заявили в штабі.

"Найбільш неспокійно після опівночі було на Донецькому напрямку. Тут зі стрілецької зброї бандити 4 рази відкривали вогонь по українських позиціях на шахті Бутівка. Також під обстрілами противника сьогодні тричі опинились околиці Зайцевого та Авдіївська промзона. На Маріупольському напрямку вночі злочинці неприцільно обстрілювали з танку та озброєння БПМ наші опорні пункти на підступах до Мар’їнки", - заявили в прес-центрі.

Повідомляється, що на Луганському напрямку випадки застосування бойовиками гранатометів і великокаліберних кулеметів зафіксовані біля Кримського.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики на Донбасі 21 раз відкривали вогонь, постраждалих серед українських військових немає.

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