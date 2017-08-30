Українські військові в зоні АТО не зазнали втрат за добу

За минулу добу бойовики на Донбасі 21 раз відкривали вогонь, постраждалих серед українських військових немає.

Під час обстрілів бойовики використовували переважно стрілецьку зброю, повідомляє штаб АТО.

Певне напруження зберігається в районі Авдіївської промзони. Тут увечері і вночі бойовики тричі відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також на Донецькому напрямку під вогонь терористів зі стрілецької зброї потрапили українські укріплення неподалік Зайцевого.

На Приморському напрямку бойовики застосовували великокаліберні кулемети в околицях Водяного, Лебединського і Талаківки. Обстріли були нетривалими.

На Луганському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша.

Нагадаємо, в понеділок канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон зажадали від Президента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна виконати взяті на себе зобов'язання щодо припинення вогню на сході України.

Лідери Німеччини і Франції заявили, що ситуація на Донбасі істотно не поліпшилася після набуття чинності домовленості про нове перемир'я.

У відповідь Порошенко заявив, що заклик адресований насамперед Путіну.