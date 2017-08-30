Українські військові в зоні АТО не зазнали втрат за добу
Під час обстрілів бойовики використовували переважно стрілецьку зброю, повідомляє штаб АТО.
Певне напруження зберігається в районі Авдіївської промзони. Тут увечері і вночі бойовики тричі відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також на Донецькому напрямку під вогонь терористів зі стрілецької зброї потрапили українські укріплення неподалік Зайцевого.
На Приморському напрямку бойовики застосовували великокаліберні кулемети в околицях Водяного, Лебединського і Талаківки. Обстріли були нетривалими.
На Луганському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша.
Нагадаємо, в понеділок канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон зажадали від Президента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна виконати взяті на себе зобов'язання щодо припинення вогню на сході України.
Лідери Німеччини і Франції заявили, що ситуація на Донбасі істотно не поліпшилася після набуття чинності домовленості про нове перемир'я.
У відповідь Порошенко заявив, що заклик адресований насамперед Путіну.
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