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Українські військові в зоні АТО не зазнали втрат за добу

Зафіксовано 21 обстріл
За минулу добу бойовики на Донбасі 21 раз відкривали вогонь, постраждалих серед українських військових немає.
Українські військові в зоні АТО не зазнали втрат за добу Фото: Міноборони України

Під час обстрілів бойовики використовували переважно стрілецьку зброю, повідомляє штаб АТО.

Певне напруження зберігається в районі Авдіївської промзони. Тут увечері і вночі бойовики тричі відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також на Донецькому напрямку під вогонь терористів зі стрілецької зброї потрапили українські укріплення неподалік Зайцевого.

На Приморському напрямку бойовики застосовували великокаліберні кулемети в околицях Водяного, Лебединського і Талаківки. Обстріли були нетривалими.

На Луганському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша.

Нагадаємо, в понеділок канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон зажадали від Президента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна виконати взяті на себе зобов'язання щодо припинення вогню на сході України.

Лідери Німеччини і Франції заявили, що ситуація на Донбасі істотно не поліпшилася після набуття чинності домовленості про нове перемир'я.

У відповідь Порошенко заявив, що заклик адресований насамперед Путіну.

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30 08 2017 09:17
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