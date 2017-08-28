Меркель і Макрон закликали Порошенка і Путіна забезпечити перемир'я

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію та Україну докласти більше зусиль для повного припинення вогню на сході України.

Про це ідеться у спільній заяві двох лідерів, текст якої поширила прес-служба німецького уряду.

Лідери констатують, що після телефонної розмови у "нормандському форматі", яка відбулася 22 серпня, безпекова ситуація на сході України, на жаль, суттєво не покращилася, а узгоджене минулого тижня припинення вогню "дотримується не в повному обсязі".

"Досі відбуваються численні порушення режиму тиші, в тому числі із використанням важкої зброї. Спостережна місія ОБСЄ продовжує повідомляти про загрози для її персоналу та обмеження свободи пересування, особливо на непідконтрольних українському уряду територіях", - наголошують Меркель та Макрон.

"Ми наполегливо закликаємо президентів Путіна і Порошенко повністю виконати дані ними зобов’язання, відкрито та чітко підтримати перемир'я і забезпечити передачу відповідних інструкцій військовим і силам на місцях", - ідеться у заяві.

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Меркель та Макрон наголосили на необхідності взаємодії сторін конфлікту у рамках Спільного центру кордону та координації та закликали забезпечити вільний та безпечний доступ для спостерігачів ОБСЄ.

Нагадаємо, за результатами телефонних переговорів лідерів держав "нормандського формату", 22 серпня лідери України, Німеччини, Франції та Росії висловилися на підтримку перемир’ю на сході Україниз нагоди початку нового навчального року.