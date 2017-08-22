Бойовики вісім разів порушили перемир'я на Донбасі, - штаб

Упродовж дня ситуація у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. З опівночі російсько-окупаційні угруповання 8 разів порушили перемир’я, що дещо менше, ніж у попередні дні. В основному противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів.

Проте повністю від забороненого озброєння бойовики все ж не відмовилися. Близько опівночі бандити випустили 20 мін калібру 120 та 82 міліметри по наших опорних пунктах поблизу Мар’їнки. Крім того, на Приморському напрямку майже о першій ночі злочинці вчергове цілеспрямовано били з великокаліберних кулеметів по будинках мирних мешканців Красногорівки, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку під вогнем противника опинились наші укріплення в районі Авдіївської промзони та Кам’янки. А на Луганському злочинці обстрілювали сили АТО з гранатометів поблизу Донця та Кримського.

Варто додати, що останнім часом тактика проросійських найманців дещо змінилася. Прийшовши до висновку, що постійні провокативні обстріли із забороненого озброєння не дають бажаного результату, а відповідь сил АТО приносить значні втрати у живій силі і техніці, ворог почав діяти більш цинічно. Аби ефективніше бити по позиціях сил АТО, збільшити сектори обстрілу та видимість, бандити почали запалювальними набоями та мінами випалювати сухостої, посадки і навіть будинки мирних мешканців Донбасу. Вітер швидко розносить вогонь і іноді пожежі досягають українських опорних пунктів.

Коли ж наші бійці і рятувальники намагаються загасити полум’я, по них працюють ворожі снайпери. Основна мета цієї тактики - знищити перед переднім краєм нашої оборони системи інженерних загороджень, мінні поля, демаскувати вогневі точки та позиції.

Крім цього, такими обстрілами бойовики намагаються залякати місцевих мешканців, аби вони протестували проти обладнання українських укріплень на підступах до стратегічно важливих населених пунктів. Так, за останній час горіли будинки цивільного населення у Жованці, Пісках, Кам’янці та багатьох інших селищах. У свою чергу, прес-центр штабу АТО повідомляє: наша лінія оборони чітко визначена Мінськими угодами і вона не зміниться. Водночас сили АТО, українські рятувальники зроблять все, аби приборкати вогонь і захистити цивільне населення.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.