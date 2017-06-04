Бойовики ввечері вдарили з мінометів по силах АТО біля чотирьох населених пунктів

З початку доби російсько-окупаційні війська 37 разів порушили режим "тиші".

"Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування, російсько-окупаційні війська, застосовуючи в тому числі важке озброєння, продовжують порушувати режим "тиші". Застосування противником мінометів калібру 120мм зафіксовані під час обстрілів наших позицій поблизу населених пунктів Новотроїцьке та Авдіївка, міномети калібру 82мм – поруч населених пунктів Піски та Красногорівка", - повідомили в прес-центрі штабу АТО.

Також повідомляється, що з початку доби російсько-окупаційні війська 37 разів порушили режим «тиші».

Нагадаємо, о 18 годині 6 квітня в штабі АТО повідомляли, що з початку доби ворог здійснив 14 обстрілів позицій Збройних Сил України. Один військовий отримав поранення.