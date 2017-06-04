Доба в АТО: одного українського військового поранено
"Російсько-терористичні підрозділи продовжують цинічно порушувати "режим тиші". Від початку доби ворог здійснив 14 обстрілів позицій Збройних сил України", - йдеться в повідомленні штабу АТО у Facebook.
На донецькому напрямку по захисниках Авдіївки ворог відкрив вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Також у штабі зазначили, що поблизу Маріуполя по наших позиціях у районі Павлополя ворог стріляв з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. По опорних пунктах у районі Водяного і Широкиного вів вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.
На луганському напрямку позиції поблизу Новоолександрівки ворог обстрілював з гранатометів.
"Щоб придушити вогневу активність супротивника по позиціях захисників Павлополя, сили АТО відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї", - додали в штабі.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі з головами урядів країн Балтії розповів, що загальна чисельність бойовиків на Донбасі становить 40 тис. осіб, а російських військовослужбовців - 4 тис. осіб.
За минулу добу зафіксовано 29 обстрілів позицій українських сил бойовиками. В результаті двоє військових ЗСУ отримали поранення.
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