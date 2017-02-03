Бойовики застосували "Гради" на Маріупольському напрямку

З початку дня терористи 78 разів обстріляли позиції ЗСУ і населені пункти

З початку дня штаб антитерористичної операції на Донбасі зафіксував 78 обстрілів з боку бойовиків. В результаті вісім військовослужбовців отримали поранення, один загинув.

Про це повідомляє прес-центр АТО у Фейсбуці.

На Маріупольському напрямку з РСЗВ БМ-21 "Град" терористи випустили 20 снарядів по позиціях ЗСУ в районі Водяного. З мінометів обстріляли Гнутове і Водяне, а з гранатометів і стрілецької зброї - Широкине, Старогнатівку, Лебединське, Мар'їнку, Талаківку. По Широкиному, Лебединському і Мар'їнці також стріляв снайпер. По Широкиному, Новогригорівці та Гнутовому - БМП.

На Луганському напрямку зі 152-міліметрової артилерії бойовики били по Новозванівці. З мінометів різних калібрів обстрілювали Новоолександрівку, Новозванівку, Катеринівку, Кримське і Малинове.

На Донецькому напрямку з танка, а також 120- та 82-міліметрових мінометів обстріляли Авдіївку і шахту Бутівка. З гранатометів били по Опитному, Пісках та Кам'янці. БМП і гранатомети застосовували під час обстрілу Луганського, а стрілецьку зброю - по Невельскому. По Кам'янці й Новгородському також стріляв снайпер. Із зенітних установок терористи обстрілювали Троїцьке та Авдіївку.

Нагадаємо, озброєні бойовики захопили стадіон "Донбас-Арена" в окупованому Донецьку, а також базу футбольного клубу "Шахтар".

Нагадаємо, що за минулу добу, 1 березня, у війні на Донбасі поліг один український військовослужбовець, а 9 наших воїнів були поранені.