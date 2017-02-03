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На Донбасі загинув український боєць, ще дев'ятьох поранено

У зоні АТО було зафіксовано 118 обстрілів
За минулу добу, 1 березня, у війні на Донбасі поліг один український військовослужбовець, а 9 наших воїнів були поранені.
На Донбасі загинув український боєць, ще дев Фото: пресс-служба президента

"Один наш військовий загинув, дев’ятеро поранено", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Речник штабу АТО Леонід Матюхін повідомив, що станом на 8.00  годину ранку 2 березня, бойовики другу годину поспіль обстрілюють із забороненого мінськими угодами озброєння позиції сил АТО в районі Авдіївки.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) двоє українських військових загинули, ще четверо зазнали поранень.

Зазначимо, що два дні тому бойовики різко активізувалися. 28 лютого вони вдвічі більше обстрілювали воїнів АТО порівняно з середньодобовим показником з початку року - 117 разів.

Учора, 1 березня, у зоні АТО було зафіксовано 118 обстрілів.

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02 03 2017 08:56
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