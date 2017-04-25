Бойовики знову б'ють з "Градів", у Мар'їнці поранено мирного жителя
Про це в ефірі каналу "112 Україна" заявив очільник міжвідомчої мобільної групи ОТУ "Маріуполь" Сергій Жмурко, повідомляє Еспресо.TV.
Він зазначив, що на Маріупольському напрямку ситуація дещо стабілізувалася, зокрема, за минулу добу було зафіксовано 14 обстрілів, бойовики гатять по ЗСУ з мінометів.
"Вчора о 13:45 для обстрілу позицій неподалік Широкиного був здійснений постріл з реактивної системи ГРАД-П", - наголосив Жмурко.
За його словами, цей обстріл було здійснено для того, щоб спровокувати українську армію, однак військовослужбовці не відповіли на провокацію.
Тим часом поблизу Красногорівки терористи стріляли з мінометів 82-мм калібру, а найбільше обстрілів було зафіксовано у Мар'янці та Водяному. Зокрема, Водяне 5 разів накрили вогнем зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та БМП. У Мар'янці також використовували БМП та стрілецьку зброю, автоматичні гранатомети. В результаті обстрілів там було поранено представника цивільного населення.
Зазначимо, ситуація в районі проведення АТО залишається контрольованою ВСУ. За минулу добу російсько-окупаційні війська 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків