Бойовики знову б'ють з "Градів", у Мар'їнці поранено мирного жителя

Обстріл було здійснено для того, щоб спровокувати українську армію, однак військовослужбовці не відповіли на провокацію

Вчора терористи відкривали вогонь з "Градів" по позиціях української армії поблизу Широкиного, а у Мар'їнці поранили цивільну особу.

Про це в ефірі каналу "112 Україна" заявив очільник міжвідомчої мобільної групи ОТУ "Маріуполь" Сергій Жмурко, повідомляє Еспресо.TV.

Він зазначив, що на Маріупольському напрямку ситуація дещо стабілізувалася, зокрема, за минулу добу було зафіксовано 14 обстрілів, бойовики гатять по ЗСУ з мінометів.

"Вчора о 13:45 для обстрілу позицій неподалік Широкиного був здійснений постріл з реактивної системи ГРАД-П", - наголосив Жмурко.

За його словами, цей обстріл було здійснено для того, щоб спровокувати українську армію, однак військовослужбовці не відповіли на провокацію.

Тим часом поблизу Красногорівки терористи стріляли з мінометів 82-мм калібру, а найбільше обстрілів було зафіксовано у Мар'янці та Водяному. Зокрема, Водяне 5 разів накрили вогнем зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та БМП. У Мар'янці також використовували БМП та стрілецьку зброю, автоматичні гранатомети. В результаті обстрілів там було поранено представника цивільного населення.

Зазначимо, ситуація в районі проведення АТО залишається контрольованою ВСУ. За минулу добу російсько-окупаційні війська 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових.