Доба в АТО: бойовики 21 раз обстріляли позиції ЗСУ
Центром вогневого протистояння став Приморський напрямок. Так вогнем 122-мм легкої переносної реактивної системи "Паризан" і озброєння БМП ворог накривав опорні пункти біля Широкиного. З озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали захисників Мар'їнки, - повідомив прес-центр АТО на сторінці в Facebook.
По захисниках Красногорівки противник бив з протитанкових гранатометів, а Водяного – з озброєння БМП і кулеметів великих калібрів. Морських піхотинців поруч з Гнутовим обстрілювали зі стрілецької зброї. У Мар'їнці діяли снайпери ворога.
На Донецькому напрямку з мінометів калібру 82-мм протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів ворог бив по позиціях біля Авдіївки і Верхньоторецького. Опорні пункти українських військових поряд з Троїцьким і Пісками накривали вогнем протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
На Луганському напрямку вогнем зі стрілецької зброї бойовики провокували захисників Новоолександрівки.
Військовослужбовці сил АТО суворо дотримувалися режиму "Тиші" і вогонь у відповідь не відкривали.
Зазначимо, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі у вівторок, 25 квітня, частково відновить патрулювання на Донбасі.
Нагадаємо, на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.
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