Доба в АТО: бойовики 21 раз обстріляли позиції ЗСУ

Ситуація в районі проведення АТО залишається контрольованою ВСУ. За минулу добу російсько-окупаційні війська 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Центром вогневого протистояння став Приморський напрямок. Так вогнем 122-мм легкої переносної реактивної системи "Паризан" і озброєння БМП ворог накривав опорні пункти біля Широкиного. З озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали захисників Мар'їнки, - повідомив прес-центр АТО на сторінці в Facebook.

По захисниках Красногорівки противник бив з протитанкових гранатометів, а Водяного – з озброєння БМП і кулеметів великих калібрів. Морських піхотинців поруч з Гнутовим обстрілювали зі стрілецької зброї. У Мар'їнці діяли снайпери ворога.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 82-мм протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів ворог бив по позиціях біля Авдіївки і Верхньоторецького. Опорні пункти українських військових поряд з Троїцьким і Пісками накривали вогнем протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

На Луганському напрямку вогнем зі стрілецької зброї бойовики провокували захисників Новоолександрівки.

Військовослужбовці сил АТО суворо дотримувалися режиму "Тиші" і вогонь у відповідь не відкривали.

Зазначимо, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі у вівторок, 25 квітня, частково відновить патрулювання на Донбасі.