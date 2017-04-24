Спостерігачі ОБСЄ частково відновили роботу на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі у вівторок, 25 квітня, частково відновить патрулювання на Донбасі.

"Я можу підтвердити, що після інциденту [підриву автомобіля СММ ОБСЄ] усі патрулі місії там були відкликані на бази. Сьогодні переважна більшість, якщо не всі наші патрулі були скасовані. Однак завтра ми частково відновимо свою роботу і повернемося до нормальної роботи після того, як зрозуміємо, які були обставини і що сталося в ході цього інциденту", - заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг на прес-конференції 24 квітня, повідомляє УНІАН.

За словами Хуга, наразі спостерігачі ОБСЄ здійснюють моніторинг ситуації в зоні АТО за допомогою камер спостереження, в місці їх розміщення, а також із 12 локацій, в яких перебувають спостерігачі.

Раніше голова СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан заявив, що попри підрив машини, місія і далі виконуватиме свій мандат і вимагає притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.