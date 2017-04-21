Бойовики звозять техніку і важке озброєння до Донецька і Луганська, - ІС
Бойовики звозять важку бронетехніку, ствольну артилерію (122-мм і 152-мм), а також зазначається перекидання підрозділів РСЗВ.
"Звертає на себе увагу той факт, що наряд сил та засобів, виділених для "параду", складається переважно з зведених підрозділів ("1-го АК ДНР" і "2-го АК ЛНР"). Також варто врахувати, що до 9 травня залишається досить великий проміжок часу, і перекидання сил і засобів для "параду" розпочато дуже рано", - повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
Раніше, в групі ІС повідомили, що серед бойовиків терористичних організацій ОРДЛО поширюються чутки про те, що до кінця року ЗСУ візьмуть під свій контроль всі окуповані території Донбасу і повністю знищать "ДНР" і "ЛНР".
Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов не виключає, що спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017" можуть бути підготовкою до наступальної операції.
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