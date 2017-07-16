ПОЛІТИКА НОВИНИБрат президента Ірану Хасана Роухані, Хосейн Ферейдун був заарештований за звинуваченням у фінансових злочинах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Брата глави Ірану звинуватили у фінансових аферах і присудили арешт
Крім нього було заарештовано ще кілька людей
Хассан Роухані. Фото: aljazeera.com
"Кілька розслідувань проводяться щодо цієї людини, а також низки інших людей, деякі з яких вже знаходяться в СІЗО. Вчора його (Ферейдуна, - ред.) відпустили на поруки, але так як він не виконав їх умов, то був поміщений під варту", - зазначив заступник голови судової влади Седагаті Мохсені, повідомляє AFP.
Зазначимо, Хуссейн Ферейдун в 2015 році був спецпосланцем від Ісламської республіки на переговорах щодо ядерної програми Ірану.
Нагадаємо, у травні згідно з результатами підрахунку майже 100% бюлетенів, президентом Ірану став нинішній глава держави Хасан Роухані.
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