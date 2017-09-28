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Бразилець Марлос отримає громадянство України та зможе виступати за національну збірну

Указ про прийняття Марлосом українського громадянства вже підписаний
Півзахисник донецька "Шахтаря" бразилець Марлос вже у найближчий час може отримати громадянство України.
Бразилець Марлос отримає громадянство України та зможе виступати за національну збірну Фото: sportarena.com

Указ Президента України Петра Порошенка про надання Марлосу українського громадянства вже підписаний, повідомляє "Українська Правда".

Зараз іде процес надання громадянства України дружині та дітям Марлоса.

Ймовірно, що бразилець може бути додатково викликаний тренерським штабом збірної України на заключні матчі відбору на ЧС-2018.

Уже, 6-го жовтня збірна України зіграє виїзний матч відбору до ЧС-2018 проти Косова, а 9-го жовтня в Києві прийме Хорватію.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав склад національної команди на відбіркові матчі чемпіонату світу-2018 проти Косово і Хорватії.

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28 09 2017 15:19
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