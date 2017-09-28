СПОРТ НОВИНИПівзахисник донецька "Шахтаря" бразилець Марлос вже у найближчий час може отримати громадянство України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бразилець Марлос отримає громадянство України та зможе виступати за національну збірну
Указ про прийняття Марлосом українського громадянства вже підписаний
Фото: sportarena.com
Указ Президента України Петра Порошенка про надання Марлосу українського громадянства вже підписаний, повідомляє "Українська Правда".
Зараз іде процес надання громадянства України дружині та дітям Марлоса.
Ймовірно, що бразилець може бути додатково викликаний тренерським штабом збірної України на заключні матчі відбору на ЧС-2018.
Уже, 6-го жовтня збірна України зіграє виїзний матч відбору до ЧС-2018 проти Косова, а 9-го жовтня в Києві прийме Хорватію.
Нагадаємо, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав склад національної команди на відбіркові матчі чемпіонату світу-2018 проти Косово і Хорватії.
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