Бразильський бойовик Лусваргі прибув до суду
Прокурор заявив, що має намір просити для Лусваргі запобіжний захід у вигляді арешту, передає "Радіо Свобода".
Окрім того, суддя-спікер Павлоградського міськрайонного суду Мар’ян Мицак заявив, що суд не отримував клопотань від прокуратури щодо Лусваргі.
"Павлоградський суд отримав цю справу 28 лютого. Станом на 28 лютого будь-яких запобіжних заходів щодо Лусваргі не було взагалі. Коли суд отримав цю справу, призначив її на 4 квітня 2018 року. З матеріалів справи взагалі не було видно, де перебував обвинувачений. З моменту надходження справи до суду, тобто з 28 лютого, до цієї хвилини на адресу суду жодних клопотань про обрання запобіжного заходу щодо Лусваргі не надходило", – розповів Мицак.
Він зазначив, що суд отримав лист від посла Бразилії, який повідомляв про звернення адвокатів та Маркеса з проханням видати бразильцю закордонний паспорт громадянина Бразилії.
"Павлоградський суд відповів, що, дійсно, запобіжного заходу немає. Врахуйте, що отримання паспорта… Рафаель свої паспорти не губив, не втрачав, два паспорти були вилучені на судовому розслідуванні слідчими, вони зберігаються в органі досудового розслідування", – згадав Мицак.
Він зазначив, що суд не має повноважень розшукових.
"Було б клопотання, суд призначив би його до розгляду, і застосував би або відмовив у застосуванні будь-якого запобіжного заходу", – підкреслив суддя-спікер.
Як повідомляв iPress.ua, учасники руху "С14" затримали Лусваргі у п'ятницю, 4 травня, і привели в СБУ, де передали його співробітникам відомства. Бразилець був засуджений на 13 років за участь у так званій "ДНР", потім відпущений на свободу без права залишати територію України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- "Згадати молодість": Україна поверне на фронт зенітні ракетні комплекси "Куб" і "Тор"Армія України повертає із "запасників" в бойовий стрій одразу шість типів зенітних ракетних комплексів
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"