Бразильський бойовик Лусваргі прибув до суду

Бразилець Рафаель Маркес Лусваргі прибув до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, де сьогодні має відбутися підготовче засідання в справі про його участь у збройному конфлікті на Донбасі на стороні підтримуваних Росією бойовиків.

Прокурор заявив, що має намір просити для Лусваргі запобіжний захід у вигляді арешту, передає "Радіо Свобода".

Окрім того, суддя-спікер Павлоградського міськрайонного суду Мар’ян Мицак заявив, що суд не отримував клопотань від прокуратури щодо Лусваргі.

"Павлоградський суд отримав цю справу 28 лютого. Станом на 28 лютого будь-яких запобіжних заходів щодо Лусваргі не було взагалі. Коли суд отримав цю справу, призначив її на 4 квітня 2018 року. З матеріалів справи взагалі не було видно, де перебував обвинувачений. З моменту надходження справи до суду, тобто з 28 лютого, до цієї хвилини на адресу суду жодних клопотань про обрання запобіжного заходу щодо Лусваргі не надходило", – розповів Мицак.

Він зазначив, що суд отримав лист від посла Бразилії, який повідомляв про звернення адвокатів та Маркеса з проханням видати бразильцю закордонний паспорт громадянина Бразилії.

"Павлоградський суд відповів, що, дійсно, запобіжного заходу немає. Врахуйте, що отримання паспорта… Рафаель свої паспорти не губив, не втрачав, два паспорти були вилучені на судовому розслідуванні слідчими, вони зберігаються в органі досудового розслідування", – згадав Мицак.

Він зазначив, що суд не має повноважень розшукових.

"Було б клопотання, суд призначив би його до розгляду, і застосував би або відмовив у застосуванні будь-якого запобіжного заходу", – підкреслив суддя-спікер.

Як повідомляв iPress.ua, учасники руху "С14" затримали Лусваргі у п'ятницю, 4 травня, і привели в СБУ, де передали його співробітникам відомства. Бразилець був засуджений на 13 років за участь у так званій "ДНР", потім відпущений на свободу без права залишати територію України.