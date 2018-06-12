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Британія призупинила видачу інвестиційних віз

З нового року особам, які претендують на інвестиційну візу, доведеться представляти свої бізнес-інтереси в Британії
Британський уряд у рамках боротьби з організованою злочинністю і відмиванням грошей призупиняє видачу інвестиційних віз.
Британія призупинила видачу інвестиційних віз Фото: liveinternet.ru

Видача інвестиційних віз призупинена з півночі 6 грудня і до кінця року, повідомляє The Times.

Лондон видавав інвестиційні візи людям, які готові вкласти мільйони фунтів стерлінгів у Велику Британію.

Інвестиції в розмірі 2 мільйони фунтів стерлінгів, 5 мільйонів фунтів стерлінгів або 10 мільйонів фунтів стерлінгів можуть бути вкладені в державні облігації чи британські компанії для того щоб отримати дозвіл на постійне проживання на п'ять, три або два роки відповідно. Заявники можуть подати заявку на британське громадянство, яке, на думку деяких, є кінцевою метою багатих закордонних мігрантів.

Критики інструменту говорять, що його можна використовувати для відмивання доходів від корупції.

"Британія завжди буде відкритою для справжніх інвесторів, які прагнуть допомогти нашій економіці та бізнесу зростати. Однак нам слід дати зрозуміти, що ми не будемо терпіти людей, які не грають за правилами, і намагаються зловживати системою", - завила міністр у справах імміграції Керолайн Ноукс.

"Саме тому я запропонувала ці нові заходи, які гарантують, що тільки наші справжні інвестори, які мають намір підтримувати бізнес у Британії, можуть скористатися нашою імміграційною системою", – сказала вона.

З нового року особам, які претендують на інвестиційну візу, доведеться представляти свої бізнес-інтереси в Британії, а компаніям проводити аудит стану інвесторів. Також заявникам буде потрібно довести, що вони володіли інвестиційними коштами протягом двох років. Крім цього заявникам заборонять інвестувати в держбонди.

За період з вересня 2017 року по вересень 2018-го такі візи отримала 361 людина, найбільше серед них громадян Китаю (115) і Росії (38).

Нагадаємо, що кожен восьмий громадянин України, який хотів поїхати до Великої Британії у 2017 році, отримав відмову.

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06 12 2018 09:58
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