Британська авіакомпанія відсторонила двох пілотів, які гралися під час рейсу
Перевізник заявив у п'ятницю, що пілоти були відсторонена та очікують дисциплінарного розслідування, повідомляє The Guardian.
Відео, яке було оприлюднене виданням The Sun, показує, як другий пілот оформлює папери, в той час як віртуальна сова танцює поруч з ним. Потім видно, як він пританцьовує разом з анімованим фітнес-інструктором.
Також на оприлюдненій фотографії можна побачити, як капітан наклав на своє зображення фільтр з хештегом: "teamflyingnut". Фото, що було розміщено на Facebook і Instagram капітана, було згодом видалено.
Фото із сайту The Sun
Літак, що прямував з Парижа в Мадрид, летів на висоті 30 000 футів (9 тис. км).
Представник авіакомпанії повідомив, що відео було знято в той час, як літак перебував на автопілоті, і тому безпеці пасажирам нічого не загрожувало.
Нагадаємо, що в аеропорту Гетвік у Лондоні поліцейські вивели з літака нетверезого пілота компанії British Airways.
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