Британська авіакомпанія відсторонила двох пілотів, які гралися під час рейсу

Один пілот оформлював папери, в той час як віртуальна сова танцювала поруч з ним

Британський лоукостер EasyJet відсторонив від роботи двох пілотів після того, як ЗМІ оприлюднило відео, на якому пілоти грають у відеогру в кабіні літака під час польоту.

Перевізник заявив у п'ятницю, що пілоти були відсторонена та очікують дисциплінарного розслідування, повідомляє The Guardian.

Відео, яке було оприлюднене виданням The Sun, показує, як другий пілот оформлює папери, в той час як віртуальна сова танцює поруч з ним. Потім видно, як він пританцьовує разом з анімованим фітнес-інструктором.

Також на оприлюдненій фотографії можна побачити, як капітан наклав на своє зображення фільтр з хештегом: "teamflyingnut". Фото, що було розміщено на Facebook і Instagram капітана, було згодом видалено.



Фото із сайту The Sun

Літак, що прямував з Парижа в Мадрид, летів на висоті 30 000 футів (9 тис. км).

Представник авіакомпанії повідомив, що відео було знято в той час, як літак перебував на автопілоті, і тому безпеці пасажирам нічого не загрожувало.

Нагадаємо, що в аеропорту Гетвік у Лондоні поліцейські вивели з літака нетверезого пілота компанії British Airways.