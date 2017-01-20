Британські інструктори підготували 3 тис українських солдатів в рамках операції "Орбітал", - Полторак
"Із березня 2015 р. понад 80 британських інструкторів проводять тренінги. У рамках операції "Орбітал" підготовлено більше ніж 3 тисячі військовослужбовців Збройних сил України. На перше півріччя 2017 року заплановано провести 29 курсів за різними напрямами", - сказав глава Міноборони України Степан Полторак, інформує прес-служба відомства.
Міністр оборони України також висловив вдячність державному секретарю з питань оборони Великої Британії Майклу Феллону за якісну роботу британських інструкторів, які проводять тренування українських військових.
Він поінформував про рішення розширити цю підготовку практично на всі види ЗС України.
Нагадаємо, що держсекретар з питань оборони Великої Британії Майкл Фаллон під час зустрічі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим заявив, що Велика Британія планує послідовно збільшувати військово-технічну допомогу Україні.
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