Британський парламент підтримав відмову від законів ЄС
Документ передбачає встановлення на території країни примату британського законодавства над європейським в рамках Brexit, а також звільняє Лондон від необхідності підкорятися юрисдикції Європейського суду, повідомляє DW.com.
Крім того, законопроект скасує дію Акту про Європейські співтовариства 1972 року, який містить правову базу з близько 12 тисяч положень, розроблену перед вступом Великобританії до Євросоюзу.
Мета нового документа - гарантувати, що після виходу зі складу ЄС країна буде мати повністю функціонуючу правову систему.
На підтримку Repeal Bill проголосували 326 парламентаріїв, проти - 290. Обговорення законопроекту тривало близько 13 годин і затягнулося за опівніч.
Щоб документ набув чинності, необхідно, щоб його ще схвалила Палата лордів, а також підписала королева Єлизавета II. Проти Repeal Bill виступають лейбористи, а також багато членів правлячої Консервативної партії.
Нагадаємо, що вільний в'їзд громадян ЄС до Великобританії припиниться в березні 2019 року, коли острівна країна вийде зі складу блоку.
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Відомий Міжнародний Королівський блогер Вакарук Володимира [***].mistr2006.[***].[***] Відповісти
Відомий Міжнародний Королівський блогер Вакарук Володимира [***].mistr2006.[***].[***] (клікай на силку) . Відповісти
Це є супер,я як Монарх Служби ,підтримую таку позицію Великобританії... Відповісти