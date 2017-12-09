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Британський парламент підтримав відмову від законів ЄС

Палата громад схвалила Закон про вихід з Європейського Союзу
Палата громад схвалила законопроект, який передбачає в рамках Brexit перевагу британського права над європейським на території країни.
Британський парламент підтримав відмову від законів ЄС Фото:ivtour.com.ua

Документ передбачає встановлення на території країни примату британського законодавства над європейським в рамках Brexit, а також звільняє Лондон від необхідності підкорятися юрисдикції Європейського суду, повідомляє DW.com.

Крім того, законопроект скасує дію Акту про Європейські співтовариства 1972 року, який містить правову базу з близько 12 тисяч положень, розроблену перед вступом Великобританії до Євросоюзу.

Мета нового документа - гарантувати, що після виходу зі складу ЄС країна буде мати повністю функціонуючу правову систему.

На підтримку Repeal Bill проголосували 326 парламентаріїв, проти - 290. Обговорення законопроекту тривало близько 13 годин і затягнулося за опівніч.

Щоб документ набув чинності, необхідно, щоб його ще схвалила Палата лордів, а також підписала королева Єлизавета II. Проти Repeal Bill виступають лейбористи, а також багато членів правлячої Консервативної партії.

Нагадаємо, що вільний в'їзд громадян ЄС до Великобританії припиниться в березні 2019 року, коли острівна країна вийде зі складу блоку.

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КОМЕНТАРІ (3) +

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  • Volodimir Lord12 вересня 2017 10:36
    Відомий Міжнародний Королівський блогер Вакарук Володимира [***].mistr2006.[***].[***] Відповісти
  • Volodimir Lord12 вересня 2017 10:36
    Відомий Міжнародний Королівський блогер Вакарук Володимира [***].mistr2006.[***].[***] (клікай на силку) . ﻿ Відповісти
  • Volodimir Lord12 вересня 2017 10:33
    Це є супер,я як Монарх Служби ,підтримую таку позицію Великобританії... Відповісти
12 09 2017 10:17
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