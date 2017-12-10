Будапешт продовжить виступати проти інтеграції України в ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто за підсумками зустрічі зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним повторив раніше озвучену позицію Будапешта про блокування подальшого зближення України з Євросоюзом на знак протесту проти української реформи освіти.

Як повідомляє Європейська правда, Павло Клімкін 12 жовтня перебуває з робочим візитом в Угорщині, 13 жовтня він відвідає Румунію.

За словами Сійярто, зараз відносини між двома країнами "перебувають в найбільш складній фазі" з моменту проголошення незалежності України в 1991 році.

При цьому глава угорського МЗС підкреслив, що Угорщина продовжить виступати проти подальших кроків інтеграції України в ЄС через український Закону Про освіту, який передбачає, що діти нацменшин з середньої школи частково переходять на українську мову навчання.

При цьому спікер Міністерства закордонних справ України Маріанна Беца додала, що Клімкін на зустрічі з Сійярто: "Угода про асоціацію - це шлях реформ, вона важлива для українських громадян, в тому числі і угорського походження".

Україна передала вказаний закон на експертизу до Венеціанської комісії, чия оцінка повинна поставити крапку в дискусіях навколо української реформи освіти.

Нагадаємо, в Угорщині на 13 жовтня призначили акцію Самовизначення для Закарпаття, в зв'язку з чим Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту з спробою зупинити провокацію в Будапешті. Захід проходить на тлі різкого протесту офіційної влади Угорщини через реформу освіти в Україні, згідно з якою громадяни України повинні знати державну мову.