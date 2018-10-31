Будівельник привласнив 1,7 млн на таборі "Вікторія", – прокуратура
"Керівник товариства з обмеженою відповідністю підозрюється у заволодінні частиною коштів, що надійшли з місцевого бюджету на виконання будівельних робіт у дитячому таборі", – повідомив прокурор Одещини Олег Жученко.
Правоохоронці стверджують, що понад 1 мільйон 700 тисяч гривень перерахували нібито за виконання умов договору у той час. Однак компанії, на рахунки яких направлялись кошти, мали ознаки фіктивності та не здійснювали будівельно-монтажні чи інші роботи.
Керівнику фірми вручили клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту, який раніше обрано судом, на тримання під варту.
Розслідування ведуть слідчі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Це вже друга підозра директора фірми у привласненні, пов’язаному із реконструкцією "Вікторії". На початку вересня йому повідомила про підозру у привласненні 400 тисяч гривень.
Будівельник, за версією слідства, підробляв будівельну документацію.
Згідно з матеріалами кримінального провадження, йдеться про ТОВ "Стройсоцстандартрозвиток". Саме це підприємство у 2015-2016 роках уклало договір підряду з основним будівельником – ТОВ "ЮГ-Укрстрой".
Відповідно до документації субпідрядника, його директором з 2014 року і донині є Чернишев Станіслав Ігорович.
Місцеве видання "Думська" також пише, що затриманим є саме Чернишев.
"ЮГ-Укрстрой", яке співпрацювало із підозрюваними, належала тоді Світлані Донченко. Вона сама, її родина та родина її співмешканця володіють також одеською канатною дорогою.
Справу про розкрадання на роботах у "Вікторії" поліція відкрила за місяць до пожежі – у серпня 2017 року.
Нагадаємо, що в дитячому таборі "Вікторія" вночі 16 вересня в результаті пожежі загинули три дівчинки: 8-річна Софія Мазур, 9-річна Настя Кулинич і 12-річна Сніжана Арпентьєва, яка вважалася зниклою безвісти. Всі вони були вихованками зразкового дитячого хореографічного ансамблю "Адель".
Вогонь повністю знищив один з двоповерхових дерев'яних будинків, де перебували 42 дітей.
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