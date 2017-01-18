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Бюджет Пенсійного фонду України в порівнянні з 2016 роком почав зростати, - Рева

У бюджет Пенсійного фонду заклали 284 мільярди гривень
У середу, 18 січня, на засіданні Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду з дефіцитом у понад 140 мільярдів гривень.
Бюджет Пенсійного фонду України в порівнянні з 2016 роком почав зростати, - Рева Андрій Рева. Фото: ZN.ua

Міністр соціальної політики Андрій Рева відзначив, що цього року зростуть надходження від єдиного соціального внеску. У казну держава отримає на 30 мільярдів гривень більше, повідомляє "24 Канал".

"В порівнянні з 2016 роком, бюджет Пенсійного фонду України зростає. При цьому обсяг дотації, яку ми з державного бюджету направляємо, знижується зі 145 мільярдів до 141 мільярда гривень", – зауважив Рева.

Всього в бюджет Пенсійного фонду заклали 284 мільярди гривень.

Нагадаємо, що міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що Кабінет Міністрів не бачить необхідності підвищувати пенсійний вік для громадян.

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