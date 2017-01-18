ПОЛІТИКА НОВИНИУ середу, 18 січня, на засіданні Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду з дефіцитом у понад 140 мільярдів гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бюджет Пенсійного фонду України в порівнянні з 2016 роком почав зростати, - Рева
У бюджет Пенсійного фонду заклали 284 мільярди гривень
Андрій Рева. Фото: ZN.ua
Міністр соціальної політики Андрій Рева відзначив, що цього року зростуть надходження від єдиного соціального внеску. У казну держава отримає на 30 мільярдів гривень більше, повідомляє "24 Канал".
"В порівнянні з 2016 роком, бюджет Пенсійного фонду України зростає. При цьому обсяг дотації, яку ми з державного бюджету направляємо, знижується зі 145 мільярдів до 141 мільярда гривень", – зауважив Рева.
Всього в бюджет Пенсійного фонду заклали 284 мільярди гривень.
Нагадаємо, що міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що Кабінет Міністрів не бачить необхідності підвищувати пенсійний вік для громадян.
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18 01 2017 21:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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