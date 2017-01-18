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У Кабміні не бачать підстав для підвищення пенсійного віку, – Рева

Міністр переконаний, що громадян потрібно стимулювати сплачувати єдиний соціальний внесок
Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що Кабінет Міністрів не бачить необхідності підвищувати пенсійний вік для громадян.
У Кабміні не бачать підстав для підвищення пенсійного віку, – Рева Андрій Рева. Фото: bigmir)net

"Позиція уряду полягає в тому, що сьогодні ми не бачимо необхідності його підвищувати. Це в Європі платників соціальних внесків сьогодні стає менше, ніж самих пенсіонерів, тому там, напевно, це вихід. В Україні у нас достатньо внутрішніх резервів, адже з працюючих громадян лише половина сплачує ЄСВ", - повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на слова Реви.

За його словами, необхідно стимулювати громадян сплачувати єдиний соціальний внесок.

У повідомленні наголошується, що в Україні пенсійний вік для чоловіків становить 60 років, для жінок вихід на пенсію у 60-річному віці має встановитися з 1 січня 2021 року. Сьогодні жінки можуть претендувати на пенсію в 58,5 років.

Нагадаємо, що за словами віце-прем'єр Павло Розенко нинішній уряд і нинішня влада не вдаватимуться до жодних кроків для підвищення пенсійного віку.

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18 01 2017 17:27
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