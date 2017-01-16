Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кабмін відмовився підвищувати пенсійний вік, - Розенко

Павло Розенко відкинув вимоги МВФ
Нинішній уряд і нинішня влада не вдаватимуться до жодних кроків для підвищення пенсійного віку, заявив віце-прем'єр Павло Розенко.
Кабмін відмовився підвищувати пенсійний вік, - Розенко Павло Розенко. Фото: dyvys.in

"Я хочу вам сказати про те, що в нас немає ніяких зафіксованих зобов'язань підвищувати пенсійний вік. Цього немає ні в Меморандумі з МВФ, ні в наших зобов'язаннях перед іншими організаціями. І хочу вам сказати, я переконаний, що нинішній уряд і нинішня влада не зроблять жодних кроків для підвищення пенсійного віку", - наводять слова Розенка на сайті Кабміну.

Віце-прем'єр заявив, що підвищення пенсійного віку, яке проводять з 2011 року, не призвело до зменшення дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

"Підвищення пенсійного віку жодним чином позитивно не вплинуло на дефіцит бюджету Пенсійного фонду: він порівняно з 2011 роком суттєво зріс. Якщо тоді він становив приблизно 40 мільярдів гривень, то сьогодні це понад 140 мільярдів гривень дотації бюджету Пенсійного фонду", - зазначив він.

На думку Розенка, проблема Пенсійного фонду полягає не в питанні пенсійного віку, а в низьких доходах і несплаті податків.

"На сьогодні більш ніж 50% працюючих громадян або не платять податків у Пенсійний фонд, або сплачують їх не в повному обсязі... І коли ставиться державі або представникам влади питання, чому у нас такі низькі пенсії, єдина відповідь на це питання полягає в тому, що низькі пенсії в нас тому, що в нас не прийнято в повному обсязі і чесно платити податки", - зазначив він.

Він висловив надію, що наповненню Пенсійного фонду сприятиме підвищення мінімальної зарплати вдвічі - до 3200 гривень.

Нагадаємо, що згідно з інформацією "Економічної правди" МВФ вимагає від України підвищити пенсійний вік і провести земельну реформу.

Міжнародний валютний фонд розгляне питання надання Україні наступного траншу згідно з програмою розширеного фінансування (EFF) протягом найближчих тижнів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 01 2017 14:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat