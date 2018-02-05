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Cambridge Analytica оголосила про закриття

Компанія Cambridge Analytica, що отримала доступ до даних десятків мільйонів користувачів Facebook, заявила про банкрутство і закриття
Британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica, яка незаконно отримала доступ до даних понад 87 мільйонів користувачів Facebook, припиняє працювати.
Cambridge Analytica оголосила про закриття Фото: gettyimages.com

"Незважаючи на незмінну впевненість компанії в тому, що співробітники Cambridge Analytica діяли етично і законно, розголос у медіа зробив недоступними для нас усіх клієнтів та постачальників. Внаслідок цього більше неможливо продовжувати керувати компанією та бізнесом", – йдеться в повідомленні на сайті Cambridge Analytica.

Водночас закривається і фірма SCL Group, щодо якої Cambridge Analytica є дочірньою компанією. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на засновника SCL Group Найджела Оукса. Причиною є те, що внаслідок скандалу довкола витоку даних користувачів соцмережі Facebook Cambridge Analytica втратила багатьох клієнтів і була вимушена заплатити великі штрафи.

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Нагадаємо, британська компанія Cambridge Analytica спеціалізується на аналізі даних і допомагала штабу Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. У 2016 році вона зібрала дані профілів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них. Соціальна мережа Facebook підтвердила, що дані 2,7 млн жителів ЄС були неправомірно передані Cambridge Analytica.

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02 05 2018 23:29
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