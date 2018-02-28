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Частка ЄС в експорті України у 2017 становила 40%

У регіональному розрізі найбільше експортували до Польщі (15,5%), Італії (14,1%), Німеччини (10%), Нідерландів (9,6%)
Частка ринку країн Європейського Союзу в загальному експорті України за підсумками 2017 року становила 40,5%, частка в імпорті – 41,9%
Частка ЄС в експорті України у 2017 становила 40% Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Урядовий портал".

Як свідчать дані Державної служби статистики, в абсолютних цифрах експорт товарів до ЄС становив $17,5 млрд, експорт послуг - $3,3 млрд.

У товарному розрізі, ключові статті експорту сформували продукція АПК (32,2%), метали та вироби з них (сумарно 41,6%), механічні та електричні машини (14,2%).

У регіональному розрізі найбільше експортували до Польщі (15,5%), Італії (14,1%), Німеччини (10%), Нідерландів (9,6%).

Обсяг інвестицій з ЄС в економіку України в 2017 році становив $1,24 млрд, що становить 66,5% від загального обсягу інвестування в українську економіку.

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28 02 2018 22:57
ТЕГИ: ЄС, експорт
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