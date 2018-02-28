Частка ЄС в експорті України у 2017 становила 40% У регіональному розрізі найбільше експортували до Польщі (15,5%), Італії (14,1%), Німеччини (10%), Нідерландів (9,6%)

Частка ринку країн Європейського Союзу в загальному експорті України за підсумками 2017 року становила 40,5%, частка в імпорті – 41,9%

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Про це повідомляє "Урядовий портал". Як свідчать дані Державної служби статистики, в абсолютних цифрах експорт товарів до ЄС становив $17,5 млрд, експорт послуг - $3,3 млрд. У товарному розрізі, ключові статті експорту сформували продукція АПК (32,2%), метали та вироби з них (сумарно 41,6%), механічні та електричні машини (14,2%). У регіональному розрізі найбільше експортували до Польщі (15,5%), Італії (14,1%), Німеччини (10%), Нідерландів (9,6%). Обсяг інвестицій з ЄС в економіку України в 2017 році становив $1,24 млрд, що становить 66,5% від загального обсягу інвестування в українську економіку.

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