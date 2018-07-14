Частина французьких вертольотів буде спрямована на потреби ЗСУ і для медичної допомоги, - Порошенко
Порошенко зустрівся з виконавчим директором Airbus Helicopters Брюно Івеном, старшим віце-президентом, директором в регіоні Європа Airbus Helicopters Олів'є Мішалоном і послом Франції в Україні Ізабель Дюмон. Під час зустрічі Президент повідомив, що підписав закон, що передбачає ратифікацію угоди з Францією про притягнення €475 млн кредиту для закупівлі 55 вертольотів, повідомляє прес-служба голови держави.
Порошенко висловив низку пропозицій до основної угоди, підписання якої має відбутися через місяць.
"Наша Україна зараз відображає російську агресію, і сума, що виділяється на цей контракт, є дуже значною, і ми б просили, щоб частина цього контракту, частина вертольотів, могла б піти для Збройних Сил України", - сказав він і попросив врахувати це побажання.
Порошенко зазначив, що також доручив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману і міністру внутрішніх справ Арсену Авакову опрацювати це питання і при необхідності внести уточнення щодо комплектації вертольотів для таких цілей.
Також Президент наголосив на необхідності в вертольотах для надання медичних послуг в селах, особливо в гірській місцевості.
"Крім зазначених цілей, які закладені, які можуть виконувати вертольоти, нам дуже потрібен розвиток сільської медицини в гірських районах - Прикарпатті, Закарпатті, Львівщині. Також я думаю, що це буде враховано", - зазначив Порошенко.
Нагадаємо, раніше сьогодні Кабінет Міністрів і французька компанія Airbus Helicopters підписали контракт на постачання 55 вертольотів для потреб Міністерства внутрішніх справ. За угодою в Україну надійдуть 21 вертоліт Н225, 10 вертольотів Н145 і 24 вертольоти Н125.
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