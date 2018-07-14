Частина французьких вертольотів буде спрямована на потреби ЗСУ і для медичної допомоги, - Порошенко

Кабмін і МВС повинні будуть уточнити комплектацію вертольотів для цих цілей

Президент Петро Порошенко вважає за необхідне передбачити, щоб частина вертольотів, які повинні бути поставлені Україні за контрактом з французькою компанією Airbus Helicopters, була виділена для потреб Збройних сил і надання медичної допомоги в гірських районах.

Порошенко зустрівся з виконавчим директором Airbus Helicopters Брюно Івеном, старшим віце-президентом, директором в регіоні Європа Airbus Helicopters Олів'є Мішалоном і послом Франції в Україні Ізабель Дюмон. Під час зустрічі Президент повідомив, що підписав закон, що передбачає ратифікацію угоди з Францією про притягнення €475 млн кредиту для закупівлі 55 вертольотів, повідомляє прес-служба голови держави.

Порошенко висловив низку пропозицій до основної угоди, підписання якої має відбутися через місяць.

"Наша Україна зараз відображає російську агресію, і сума, що виділяється на цей контракт, є дуже значною, і ми б просили, щоб частина цього контракту, частина вертольотів, могла б піти для Збройних Сил України", - сказав він і попросив врахувати це побажання.

Порошенко зазначив, що також доручив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману і міністру внутрішніх справ Арсену Авакову опрацювати це питання і при необхідності внести уточнення щодо комплектації вертольотів для таких цілей.

Також Президент наголосив на необхідності в вертольотах для надання медичних послуг в селах, особливо в гірській місцевості.

"Крім зазначених цілей, які закладені, які можуть виконувати вертольоти, нам дуже потрібен розвиток сільської медицини в гірських районах - Прикарпатті, Закарпатті, Львівщині. Також я думаю, що це буде враховано", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, раніше сьогодні Кабінет Міністрів і французька компанія Airbus Helicopters підписали контракт на постачання 55 вертольотів для потреб Міністерства внутрішніх справ. За угодою в Україну надійдуть 21 вертоліт Н225, 10 вертольотів Н145 і 24 вертольоти Н125.