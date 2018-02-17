Частину Хрещатика закрили для авто майже на тиждень

Про це повідомляють у прес-службі КМДА.

"Із 22:00 16 лютого до 6:00 22 лютого заборонять рух транспортних засобів вулицею Хрещатик від вулиці Прорізної до Алеї Героїв Небесної сотні в обох напрямках", – йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що з 18 до 20 лютого буде заборонено паркування автомобілів на Алеї Героїв Небесної сотні та прилеглих територіях.

Нагадаємо, у столиці 18-20 лютого відбудеться низка меморіальних і урочистих заходів до Дня Героїв Небесної сотні за участю представників органів влади та громадськості.

День Героїв Небесної сотні відзначають в Україні щорічно 20 лютого.

У неділю, 18 лютого, за порядком у Києві під час відзначення подій на Майдані стежитимуть близько трьох тисяч правоохоронців.