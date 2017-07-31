НОВИНИФонд державного майна України здає в оренду на 49 років території ЧАЕС під сонячну електростанцію.
Приміщення здаються в оренду для розміщення фотоелектричної сонячної електростанції потужністю 100 МВт.
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Частину території ЧАЕС здадуть в оренду на 49 років
Приміщення здаються в оренду для розміщення фотоелектричної сонячної електростанції потужністю 100 МВт
Фото: twitter.com/evansovich
ФДМУ пропонує в оренду нерухоме майно – частину споруди "Інженерна споруда системи охолодження об’єктів ЧАЕС". Загальна площа території –2,5 млн кв м, повідомляє прес-служба Фонду.
Приміщення здаються в оренду для розміщення фотоелектричної сонячної електростанції потужністю 100 МВт.
Максимально можливий строк оренди – 49 років.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України прийняв постанову про збільшення компенсаційних виплат за харчування дітей, потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС.
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31 07 2017 17:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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