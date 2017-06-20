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Чемпіон Англії-2016 запропонував Динамо 11,4 млн євро за захисника

Віда може перейти в англійський клуб
Англійська Лестер, який став чемпіоном в 2016 році, почав переговори з Динамо про трансфер захисника Домагоя Віди
Чемпіон Англії-2016 запропонував Динамо 11,4 млн євро за захисника Домагой Віда. Фото: Dynamo.kiev.ua

Про це повідомляє журналіст Джефф Пітерс.

Раніше Віда заявив, що переходить в турецький Бешикташ. Повідомлялося, що Віда домовився про контракт зі стамбульським клубом.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс спростував інформацію про швидкий перехід ключового захисника команди в турецький Бешикташ.

Перед цим стало відомо, що Віда є головною трансферною метою Бешикташа цього літа.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що півзахисник луганської Зорі Ігор Чайковський підписав контракт з російським клубом Анжи.

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20 06 2017 23:15
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