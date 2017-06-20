СПОРТ НОВИНИАнглійська Лестер, який став чемпіоном в 2016 році, почав переговори з Динамо про трансфер захисника Домагоя ВідиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чемпіон Англії-2016 запропонував Динамо 11,4 млн євро за захисника
Віда може перейти в англійський клуб
Домагой Віда. Фото: Dynamo.kiev.ua
Про це повідомляє журналіст Джефф Пітерс.
Раніше Віда заявив, що переходить в турецький Бешикташ. Повідомлялося, що Віда домовився про контракт зі стамбульським клубом.
Раніше президент Динамо Ігор Суркіс спростував інформацію про швидкий перехід ключового захисника команди в турецький Бешикташ.
Перед цим стало відомо, що Віда є головною трансферною метою Бешикташа цього літа.
Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що півзахисник луганської Зорі Ігор Чайковський підписав контракт з російським клубом Анжи.
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20 06 2017 23:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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