Через обстріли рф в Україні затримуються 12 потягів, - "Укрзалізниця"
Внаслідок масованого обстрілу росіянами, в Україні наразі затримуються 12 рейсів "Укрзалізниці", повідомляє державний перевізник у телеграмі.
Потяги затримуються на годину, або ж більше:
№87/86 Ковель - Запоріжжя (затримка 1 год 30 хв);
№749/750 Київ - Ужгород (затримка 1 год 16 хв);
№17/18 Харків - Ужгород (затримка 1 год 13 хв);
№235/236 Одеса - Чернівці (затримка 1 год 13 хв);
№25/26 Одеса - Рахів (затримка 1 год 10 хв);
№61/62 Харків - Одеса (затримка 1 год 10 хв);
№5/6 Запоріжжя - Рахів (затримка 1 год 10 хв);
Відень - Київ (затримка 1 год 8 хв);
№750/749 Ужгород - Київ (затримка 1 год 8 хв);
№715/716 Київ - Перемишль (затримка 1 год 2 хв);
№701/702 Вінниця - Чернігів (затримка 1 год 2 хв);
№31/32 Перемишль - Запоріжжя (затримка 1 год).
"Укрзалізниця робить все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіку, проте просимо пасажирів поставитись із розумінням до ситуації і уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних каналах залізниці", - йдеться у повідомленні.
Додати коментар
- ФОТО Протести проти приїзду путіна та лукашенка відбулися у Єревані (фото)
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill
- Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe