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Через обстріли рф в Україні затримуються 12 потягів, - "Укрзалізниця"

Внаслідок масованого обстрілу росіянами, в Україні наразі затримуються 12 рейсів "Укрзалізниці
Через обстріли рф в Україні затримуються 12 потягів, - "Укрзалізниця" УЗ

Внаслідок масованого обстрілу росіянами, в Україні наразі затримуються 12 рейсів "Укрзалізниці", повідомляє державний перевізник у телеграмі.

Потяги затримуються на годину, або ж більше:

№87/86 Ковель - Запоріжжя (затримка 1 год 30 хв);

№749/750 Київ - Ужгород (затримка 1 год 16 хв);

№17/18 Харків - Ужгород (затримка 1 год 13 хв);

№235/236 Одеса - Чернівці (затримка 1 год 13 хв);

№25/26 Одеса - Рахів (затримка 1 год 10 хв);

№61/62 Харків - Одеса (затримка 1 год 10 хв);

№5/6 Запоріжжя - Рахів (затримка 1 год 10 хв);

Відень - Київ (затримка 1 год 8 хв);

№750/749 Ужгород - Київ (затримка 1 год 8 хв);

№715/716 Київ - Перемишль (затримка 1 год 2 хв);

№701/702 Вінниця - Чернігів (затримка 1 год 2 хв);

№31/32 Перемишль - Запоріжжя (затримка 1 год).

"Укрзалізниця робить все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіку, проте просимо пасажирів поставитись із розумінням до ситуації і уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних каналах залізниці", - йдеться у повідомленні. 


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23 11 2022 18:05
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