Через пожежу на фермі в Тернопільській області загинули майже 29 тис курчат

У суботу, 14 жовтня в селі Стара Ягільниця Чортківського району Тернопільської області сталася пожежа на птахофермі.

В результаті пожежі загинули майже 29 тисяч одноденних курчат, повідомляє прес-служба ДержНС.

Повідомлення про займання надійшло о 14:32. Спільними зусиллями пожежних частин Чорткова та сусіднього міста Копичинці вогонь вдалося погасити до 17:40.

Через пожежу загинуло 28800 штук птиці, були знищені лінії водопостачання і подачі кормів, чотири витяжних вентилятори і чотири газогенератори для обігріву. Пошкоджено покрівлю на площі 800 кв. м.

Обставини пожежі та сума матеріальних збитків встановлюється.

Нагадаємо, що на трасі Київ - Харків у Полтавській області водій вантажівки, якою перевозили свиней, не впорався з керуванням. У результаті ДТП загинули 50 тварин.