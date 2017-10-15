CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу, 14 жовтня в селі Стара Ягільниця Чортківського району Тернопільської області сталася пожежа на птахофермі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через пожежу на фермі в Тернопільській області загинули майже 29 тис курчат
Вогонь знищив ангар для вирощування молодняка
Фото: ternopil.dsns.gov.ua
В результаті пожежі загинули майже 29 тисяч одноденних курчат, повідомляє прес-служба ДержНС.
Повідомлення про займання надійшло о 14:32. Спільними зусиллями пожежних частин Чорткова та сусіднього міста Копичинці вогонь вдалося погасити до 17:40.
Через пожежу загинуло 28800 штук птиці, були знищені лінії водопостачання і подачі кормів, чотири витяжних вентилятори і чотири газогенератори для обігріву. Пошкоджено покрівлю на площі 800 кв. м.
Обставини пожежі та сума матеріальних збитків встановлюється.
Нагадаємо, що на трасі Київ - Харків у Полтавській області водій вантажівки, якою перевозили свиней, не впорався з керуванням. У результаті ДТП загинули 50 тварин.
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15 10 2017 16:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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