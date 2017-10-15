Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Через пожежу на фермі в Тернопільській області загинули майже 29 тис курчат

Вогонь знищив ангар для вирощування молодняка
У суботу, 14 жовтня в селі Стара Ягільниця Чортківського району Тернопільської області сталася пожежа на птахофермі.
Через пожежу на фермі в Тернопільській області загинули майже 29 тис курчат Фото: ternopil.dsns.gov.ua

В результаті пожежі загинули майже 29 тисяч одноденних курчат, повідомляє прес-служба ДержНС.

Повідомлення про займання надійшло о 14:32. Спільними зусиллями пожежних частин Чорткова та сусіднього міста Копичинці вогонь вдалося погасити до 17:40.

Через пожежу загинуло 28800 штук птиці, були знищені лінії водопостачання і подачі кормів, чотири витяжних вентилятори і чотири газогенератори для обігріву. Пошкоджено покрівлю на площі 800 кв. м.

Обставини пожежі та сума матеріальних збитків встановлюється.

Нагадаємо, що на трасі Київ - Харків у Полтавській області водій вантажівки, якою перевозили свиней, не впорався з керуванням. У результаті ДТП загинули 50 тварин.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 10 2017 16:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.