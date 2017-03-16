Через виверження вулкана Етна на Сицилії постраждали десять осіб, - ФОТО
Наголошується, що всі постраждалі отримали незначні травми і перебувають у місцевих лікарнях, - повідомляє The Local.
Фото:24sata.hr
Кореспондент BBC Ребекка Морелль в Twitter повідомила, що всіх постраждалих евакуювали, а також відзначила хорошу роботу рятувальних служб.
Caught up in incident at Mount Etna - bbc crew & tourists caught up in huge explosion - caused injuries and evacuation from scene. (1)— Rebecca Morelle (@BBCMorelle) 16 марта 2017 г.
Фото:24sata.hr
Нагадаємо, у Гватемалі як мінімум три туриста загинули під час сходження на вулкан Акатенанго через різке зниження температури повітря.
В жовтні влада у Мексиці оголосила евакуацію жителів штату Халіско з населених пунктів поблизу вулкана Коліма, який почав вивергатися 30 вересня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків