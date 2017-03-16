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Через виверження вулкана Етна на Сицилії постраждали десять осіб, - ФОТО

Серед них імовірно співробітники телерадіокомпанії BBC і туристи
У результаті виверження вулкана Етна на Сицилії постраждали десять осіб. Серед них імовірно співробітники телерадіокомпанії BBC і туристи.
Через виверження вулкана Етна на Сицилії постраждали десять осіб, - ФОТО Фото:24sata.hr

Наголошується, що всі постраждалі отримали незначні травми і перебувають у місцевих лікарнях, - повідомляє The Local.

Фото:24sata.hr

Кореспондент BBC Ребекка Морелль в Twitter повідомила, що всіх постраждалих евакуювали, а також відзначила хорошу роботу рятувальних служб.

 

Фото:24sata.hr

Нагадаємо, у Гватемалі як мінімум три туриста загинули під час сходження на вулкан Акатенанго через різке зниження температури повітря.

В жовтні влада у Мексиці оголосила евакуацію жителів штату Халіско з населених пунктів поблизу вулкана Коліма, який почав вивергатися 30 вересня.

 

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16 03 2017 17:48
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