Через виверження вулкана Етна на Сицилії постраждали десять осіб, - ФОТО Серед них імовірно співробітники телерадіокомпанії BBC і туристи

У результаті виверження вулкана Етна на Сицилії постраждали десять осіб. Серед них імовірно співробітники телерадіокомпанії BBC і туристи.

Фото:24sata.hr

Наголошується, що всі постраждалі отримали незначні травми і перебувають у місцевих лікарнях, - повідомляє The Local. Фото:24sata.hr Кореспондент BBC Ребекка Морелль в Twitter повідомила, що всіх постраждалих евакуювали, а також відзначила хорошу роботу рятувальних служб. Caught up in incident at Mount Etna - bbc crew & tourists caught up in huge explosion - caused injuries and evacuation from scene. (1) — Rebecca Morelle (@BBCMorelle) 16 марта 2017 г. Фото:24sata.hr Нагадаємо, у Гватемалі як мінімум три туриста загинули під час сходження на вулкан Акатенанго через різке зниження температури повітря. В жовтні влада у Мексиці оголосила евакуацію жителів штату Халіско з населених пунктів поблизу вулкана Коліма, який почав вивергатися 30 вересня.

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