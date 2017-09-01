У Гватемалі під час сходження на вулкан загинула група туристів

У Гватемалі як мінімум три туриста загинули під час сходження на вулкан Акатенанго через різке зниження температури повітря.

Всього на вулкан вирушили дві туристичні групи, повідомляє Prensa Libre.

В одній з них загинули дві жінки і чоловік, дві людини були врятовані. Місцезнаходження трьох осіб з другої групи ще не встановлено, поки вдалося врятувати лише одну 55-річну жінку.

За даними видання, трагічно закінчився похід стартував вранці 7 січня, однак потім почався сильний вітер і різке зниження температури, що призвело до ускладнень зі здоров'ям всіх учасників сходження.



Фото: prensalibre

Вітер зірвав встановлені туристами намети, так що вони навіть не могли сховатися від негоди.

Нагадаємо, що в жовтні влада у Мексиці оголосила евакуацію жителів штату Халіско з населених пунктів поблизу вулкана Коліма, який почав вивергатися 30 вересня.