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У Гватемалі під час сходження на вулкан загинула група туристів

На вулкан вирушили дві туристичні групи,
У Гватемалі як мінімум три туриста загинули під час сходження на вулкан Акатенанго через різке зниження температури повітря.
У Гватемалі під час сходження на вулкан загинула група туристів Фото: prensalibre

Всього на вулкан вирушили дві туристичні групи, повідомляє Prensa Libre.

В одній з них загинули дві жінки і чоловік, дві людини були врятовані. Місцезнаходження трьох осіб з другої групи ще не встановлено, поки вдалося врятувати лише одну 55-річну жінку.

За даними видання, трагічно закінчився похід стартував вранці 7 січня, однак потім почався сильний вітер і різке зниження температури, що призвело до ускладнень зі здоров'ям всіх учасників сходження.


Фото: prensalibre 

Вітер зірвав встановлені туристами намети, так що вони навіть не могли сховатися від негоди.

Нагадаємо, що в жовтні влада у Мексиці оголосила евакуацію жителів штату Халіско з населених пунктів поблизу вулкана Коліма, який почав вивергатися 30 вересня.

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09 01 2017 18:39
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