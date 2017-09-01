У Гватемалі під час сходження на вулкан загинула група туристів
Всього на вулкан вирушили дві туристичні групи, повідомляє Prensa Libre.
В одній з них загинули дві жінки і чоловік, дві людини були врятовані. Місцезнаходження трьох осіб з другої групи ще не встановлено, поки вдалося врятувати лише одну 55-річну жінку.
За даними видання, трагічно закінчився похід стартував вранці 7 січня, однак потім почався сильний вітер і різке зниження температури, що призвело до ускладнень зі здоров'ям всіх учасників сходження.
Фото: prensalibre
Вітер зірвав встановлені туристами намети, так що вони навіть не могли сховатися від негоди.
Нагадаємо, що в жовтні влада у Мексиці оголосила евакуацію жителів штату Халіско з населених пунктів поблизу вулкана Коліма, який почав вивергатися 30 вересня.
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