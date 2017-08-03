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Червоний хрест планує розширити місію на Донбасі

Гуманітарна ситуація на сході України знову починає ускладнюватися
Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) наразі веде перемовини зі сторонами конфлікту на Донбасі щодо розширення своєї місії на цих територіях.
Червоний хрест планує розширити місію на Донбасі Фото: dt.ua

Про це заявив президент МКЧХ Пітер Маурер, повідомляє видання "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що вже вчетверте приїхав до України, зокрема для того, аби обговорити з українською владою, а також з представниками бойовиків, питання щодо розширення місії Червого Хреста. 

За його словами, гуманітарна ситуація на сході України знову починає ускладнюватися. 

"Ми знову спостерігаємо конфлікт за останні кілька тижнів. Безліч людей переїхало, безліч людей втратили роботу, життя і дах над головою. Економіка страждає і людські життя страждають, і це дуже важливо, що ми можемо розширити свою гуманітарну операцію на Донбасі по обидва боки лінії розмежування", - наголосив Маурер.

Нагадаємо, Україна веде перемовини з представниками "Червоного хреста" та очікує, що цього місяця представники гуманітарної місії зможуть потрапити на окуповані території Донбасу для пошуків зниклих безвісти.

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08 03 2017 11:12
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