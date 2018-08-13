Чеські комуністи звинуватили українців в придушенні "Празької весни", - The Guardian
Лідер партії Войтех Філіп, юрист, який приєднався до комуністів в 1983 році в розпал "холодної війни" наполягає, що Росія майже не причетна до вторгнення в Чехословаччину в 1968-му, повідомляє The Guardian.
"100% історії "Празької весни" були сфальсифіковані. Ніхто не напише, що вся ідея була заснована на позиції проти Росії. Але політбюро СРСР в ті часи мало в складі лише одного етнічного росіянина. І він голосував проти вторгнення. Лідер СРСР Леонід Брежнєв був з України. Більшість солдатів, які брали участь у вторгненні, були українцями", - наполягає лідер чеської компартії.
За його словами, найбільшими адвокатами вторгнення в Чехословаччину були лідери країн-сателітів СРСР, таких як НДР, Польща і Угорщина, які вважали "Празьку весну" загрозою для своїх режимів. Він називає події 1968 року "реальністю біполярного поділу світу" за часів Холодної війни між Сходом і Заходом. Він також звинувачує в тих подіях Дубчека, який, за словами лідера комуністів, нібито знав про вторгнення, але не попередив громадськість.
За словами Філіпа, найбільшим довгостроковим наслідком вторгнення в Чехословаччину став удар по міжнародному соціалістичному руху, який привів до падіння комуністичних режимів у Східній Європі в 1989 році. Лідер компартії також відкидає звинувачення в тому, що його політична сила виконує накази, які вона отримує від посольства Росії в Празі.
"Наш партнер в Росії - це Компартія РФ. І найбільший протест проти Путіна був організований ними. Я не знаю нікого в російському посольстві, хто був би членом партії", - сказав Філіп.
Експерти кажуть, що не зважаючи на те, що голоси 15 комуністів в парламенті Чехії зіграли роль в підтримці уряду Бабіша, це пристосуванство маскує справжню слабкість комуністів. Середній вік її депутатів, яких в парламенті все менше, становить 75 років. І це більше, ніж середня тривалість життя в країні. У минулому році на парламентських виборах партія набрала 7,8% голосів. І це найнижчий показник з 1990 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі