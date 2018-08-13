Чеські комуністи звинуватили українців в придушенні "Празької весни", - The Guardian

Комуністична партія Богемії і Моравії, яка стала правонаступницею Компартії Чехословаччини, відкидає звинувачення у жорстокій розправі над "Празькою весною" 1968, називаючи їх фальсифікацією історії і спробою опонентів демонізувати сучасну Росію.

Лідер партії Войтех Філіп, юрист, який приєднався до комуністів в 1983 році в розпал "холодної війни" наполягає, що Росія майже не причетна до вторгнення в Чехословаччину в 1968-му, повідомляє The Guardian.

"100% історії "Празької весни" були сфальсифіковані. Ніхто не напише, що вся ідея була заснована на позиції проти Росії. Але політбюро СРСР в ті часи мало в складі лише одного етнічного росіянина. І він голосував проти вторгнення. Лідер СРСР Леонід Брежнєв був з України. Більшість солдатів, які брали участь у вторгненні, були українцями", - наполягає лідер чеської компартії.

За його словами, найбільшими адвокатами вторгнення в Чехословаччину були лідери країн-сателітів СРСР, таких як НДР, Польща і Угорщина, які вважали "Празьку весну" загрозою для своїх режимів. Він називає події 1968 року "реальністю біполярного поділу світу" за часів Холодної війни між Сходом і Заходом. Він також звинувачує в тих подіях Дубчека, який, за словами лідера комуністів, нібито знав про вторгнення, але не попередив громадськість.

За словами Філіпа, найбільшим довгостроковим наслідком вторгнення в Чехословаччину став удар по міжнародному соціалістичному руху, який привів до падіння комуністичних режимів у Східній Європі в 1989 році. Лідер компартії також відкидає звинувачення в тому, що його політична сила виконує накази, які вона отримує від посольства Росії в Празі.

"Наш партнер в Росії - це Компартія РФ. І найбільший протест проти Путіна був організований ними. Я не знаю нікого в російському посольстві, хто був би членом партії", - сказав Філіп.

Експерти кажуть, що не зважаючи на те, що голоси 15 комуністів в парламенті Чехії зіграли роль в підтримці уряду Бабіша, це пристосуванство маскує справжню слабкість комуністів. Середній вік її депутатів, яких в парламенті все менше, становить 75 років. І це більше, ніж середня тривалість життя в країні. У минулому році на парламентських виборах партія набрала 7,8% голосів. І це найнижчий показник з 1990 року.