Чеський парламент висловив вотум недовіри уряду Бабіша

За інформацією Reuters, тепер уряд мільярдера Бабіша має піти у відставку

У вівторок, 16 січня, парламент Чехії виніс вотум недовіри прем'єр-міністру Андрею Бабішу і його міністрам, почавши, можливо, тривалі переговори з формування нового уряду.

За інформацією Reuters, тепер уряд мільярдера Бабіша має піти у відставку.

Партія Бабіша ANO отримала найбільшу кількість голосів на парламентських виборах в жовтні 2017 року. Однак інші партії відмовилися від підтримки нового уряду, головним чином через розслідування проти Бабіша про можливе шахрайство з субсидіями. Він заперечує будь-які звинувачення.

Бабіш запевнив, що готовий відстоювати інтереси країни в Брюсселі. Водночас він проти виходу Чехії зі складу Європейського Союзу. Попри це він виступив із критикою політики ЄС щодо біженців.

Нагадаємо, 13 грудня президент Чехії Мілош Земан призначив новий уряд на чолі з мільярдером, екс-міністром фінансів Андреєм Бабішем.