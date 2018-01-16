Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Чеський парламент висловив вотум недовіри уряду Бабіша

За інформацією Reuters, тепер уряд мільярдера Бабіша має піти у відставку
У вівторок, 16 січня, парламент Чехії виніс вотум недовіри прем'єр-міністру Андрею Бабішу і його міністрам, почавши, можливо, тривалі переговори з формування нового уряду.
Чеський парламент висловив вотум недовіри уряду Бабіша Фото: reuters.com

За інформацією Reuters, тепер уряд мільярдера Бабіша має піти у відставку.

Партія Бабіша ANO отримала найбільшу кількість голосів на парламентських виборах в жовтні 2017 року. Однак інші партії відмовилися від підтримки нового уряду, головним чином через розслідування проти Бабіша про можливе шахрайство з субсидіями. Він заперечує будь-які звинувачення.

Бабіш запевнив, що готовий відстоювати інтереси країни в Брюсселі. Водночас він проти виходу Чехії зі складу Європейського Союзу. Попри це він виступив із критикою політики ЄС щодо біженців.

Нагадаємо, 13 грудня президент Чехії Мілош Земан призначив новий уряд на чолі з мільярдером, екс-міністром фінансів Андреєм Бабішем.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 01 2018 18:10
ТЕГИ: Чехія, уряд
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.