CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 7 серпня, у Ла-Манші помер 40-річний Вільям Харві, який намагався переплисти протоку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чоловік помер під час перепливання Ла-Маншу
Вільям Харві не реєструвався в офіційних відомствах перед небезпечним запливом
Фото: prime.md
Берегова охорона, що отримала повідомлення про надзвичайну подію в протоці, прибула на місце за 10 хвилин, повідомляє ВВС.
За словами очевидців, чоловіку стало погано. Рятувальники витягнули плавця та доправили до шпиталю в графстві Ешфорд. Медикам врятувати його не вдалося.
За офіційними даними, Вільям Харві не реєструвався в офіційних відомствах перед небезпечним запливом. Представники Асоціації плавців додали, що він самотужки, без будь-яких дозволів, намагався підкорити Ла-Манш.
Поліцейські стверджують, що чоловіку вдалося проплисти половину шляху, після чого йому стало погано.
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