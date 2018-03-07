ЧС-2018: Швеція стала ще одним учасником чвертьфіналу

Суперник Швеції по 1/4 визначиться сьогодні у парі Колумбія - Англія

Збірна Швеції з футболу стала сьомою командою, яка пробилася до 1/4 фіналу Чемпіонату світу в Росії.

В 1/8 фіналу скандинави мінімально перемогли збірну Швейцарії - 1:0. Єдиний гол у матчі після рикошету забив Еміль Форсберг.



Фото: Twitter

Протягом усього матчу шведи завдали по воротах суперника 12 ударів, з яких тільки три прийшлися у площину воріт. Швейцарці нанесли 18 ударів - чотири у площину воріт суперника.



Фото: Twitter

Додамо, що на третій компенсованій хвилині номінальні гості залишилися в меншості. За фол останньої надії був вилучений Міхаель Ланг.

Суперник Швеції по 1/4 визначиться сьогодні у парі Колумбія - Англія.