СПОРТ НОВИНИЗбірна Швеції з футболу стала сьомою командою, яка пробилася до 1/4 фіналу Чемпіонату світу в Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЧС-2018: Швеція стала ще одним учасником чвертьфіналу
Суперник Швеції по 1/4 визначиться сьогодні у парі Колумбія - Англія
Фото: Twitter
В 1/8 фіналу скандинави мінімально перемогли збірну Швейцарії - 1:0. Єдиний гол у матчі після рикошету забив Еміль Форсберг.
Фото: Twitter
Протягом усього матчу шведи завдали по воротах суперника 12 ударів, з яких тільки три прийшлися у площину воріт. Швейцарці нанесли 18 ударів - чотири у площину воріт суперника.
Фото: Twitter
Додамо, що на третій компенсованій хвилині номінальні гості залишилися в меншості. За фол останньої надії був вилучений Міхаель Ланг.
Суперник Швеції по 1/4 визначиться сьогодні у парі Колумбія - Англія.
Нагадаємо, що в чвертьфіналі збірна Франції зіграє проти Уругваю, збірна Росії проти Хорватії, а Бельгія поміряється силами із Бразилією.
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03 07 2018 19:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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