Чиновники "Спецтехноекспорту" розікрали 200 млн гривень, – ГПУ
Про це повідомляє прес-служба ГПУ у Facebook.
"Під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури Слідче управління Державної фіскальної служби України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 ККУ, ч. 1 ст. 205 ККУ за фактом розтрати службовими особами ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" державних коштів в сумі 198 млн грн шляхом виведення коштів через фіктивні підприємства", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в рамках кримінального провадження були проведені обшуки в приміщеннях ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" та місці проживання директора і бухгалтера.
"За місцем проживання директора підприємства було вилучено 120 тисяч доларів США", - повідомляють у прес-службі.
Нагадаємо, що в Кіровоградській області засудили до 7 років в'язниці суддю Савранського суду Одещини, яка вимагала 5 тисяч доларів хабара.
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