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Чиновники "Спецтехноекспорту" розікрали 200 млн гривень, – ГПУ

За місцем проживання директора підприємства було вилучено 120 тисяч доларів США
Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом розтрати 198 млн гривень посадовцями "Спецтехноекспорту".
Чиновники "Спецтехноекспорту" розікрали 200 млн гривень, – ГПУ Фото: gp.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба ГПУ у Facebook.

"Під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури Слідче управління Державної фіскальної служби України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 ККУ, ч. 1 ст. 205 ККУ за фактом розтрати службовими особами ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" державних коштів в сумі 198 млн грн шляхом виведення коштів через фіктивні підприємства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в рамках  кримінального провадження були проведені обшуки в приміщеннях ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" та місці проживання директора і бухгалтера.

"За місцем проживання директора підприємства було вилучено 120 тисяч доларів США", - повідомляють у прес-службі.

Нагадаємо, що в Кіровоградській області засудили до 7 років в'язниці суддю Савранського суду Одещини, яка вимагала 5 тисяч доларів хабара.

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01 11 2017 21:54
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