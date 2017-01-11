Чиновники "Спецтехноекспорту" розікрали 200 млн гривень, – ГПУ

За місцем проживання директора підприємства було вилучено 120 тисяч доларів США

Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом розтрати 198 млн гривень посадовцями "Спецтехноекспорту".

Про це повідомляє прес-служба ГПУ у Facebook.

"Під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури Слідче управління Державної фіскальної служби України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 ККУ, ч. 1 ст. 205 ККУ за фактом розтрати службовими особами ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" державних коштів в сумі 198 млн грн шляхом виведення коштів через фіктивні підприємства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в рамках кримінального провадження були проведені обшуки в приміщеннях ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" та місці проживання директора і бухгалтера.

"За місцем проживання директора підприємства було вилучено 120 тисяч доларів США", - повідомляють у прес-службі.

Нагадаємо, що в Кіровоградській області засудили до 7 років в'язниці суддю Савранського суду Одещини, яка вимагала 5 тисяч доларів хабара.