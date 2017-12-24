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Чиновницю Одеської міськради зупинили п'яною за кермом: жінка погрожувала поліцейським

В машині з нею перебувала дитина
Патрульна поліція Одеси зупинила автомобіль Nissan Micra, водій якого за всіма ознаками перебувала в стані алкогольного сп'яніння.
Чиновницю Одеської міськради зупинили п Скріншот

При складанні протоколу жінка вела себе неадекватно, ображала патрульних поліцейських і намагалася вдарити журналіста, який знімав те, що відбувається на камеру, пише Думская.net.

"Увесь цей час з нею поруч перебувала дитина, яка їхала з нею в машині, доки її не зупинили інспектори", - наголошується у повідомленні.

Як зазначають у соцмережах, цією людиною виявилася заступниця начальника департаменту надання адміністративних послуг Одеської міськради Діана Т.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

В патрульної поліції прокоментували, що машину поставили на штрафмайданчик. 

Інцидент трапився ввечері у суботу, 23 грудня 2017 року.

Як повідомляв iPress.ua, у жовтні в Івано-Франківську патрульний поліцейський зупинив водія за п'яне водіння, а за це патрульного відсторонили від служби. Водієм виявився екс-полковник.

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24 12 2017 17:50
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