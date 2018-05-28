БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВ Японії продається перший в історії алкогольний напій, створений компанією Coca-Cola.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Coca-Cola вперше випустила алкогольний напій
Рецепт тримають у секреті
Фото: afp.com
Напій Lemon-Do у трьох варіантах міцності – 3%, 5% і 7% алкоголю – з'явився в магазинах у понеділок, 28 травня, повідомляє The Japan Times.
За межами Японії Lemon-Do, рецепт якого тримають у секреті, Coca-Cola продавати не планує.
Випуск Lemon-Do – спроба Coca-Cola завоювати частку на ринку "тюхай" – напоїв з фруктовими смаками, що містять близько 5% алкоголю. Цей сегмент ринку, за даними японських аналітиків, з 2013 року демонструє щорічне зростання на 5-25%.
Про плани випустити перший в історії компанії алкогольний напій Coca-Cola оголосила в березні, назвавши це рішення "історичним".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 05 2018 20:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Деньги есть. Но вы держитесь. Без них
- Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?