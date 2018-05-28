Coca-Cola вперше випустила алкогольний напій

В Японії продається перший в історії алкогольний напій, створений компанією Coca-Cola.

Напій Lemon-Do у трьох варіантах міцності – 3%, 5% і 7% алкоголю – з'явився в магазинах у понеділок, 28 травня, повідомляє The Japan Times.

За межами Японії Lemon-Do, рецепт якого тримають у секреті, Coca-Cola продавати не планує.

Випуск Lemon-Do – спроба Coca-Cola завоювати частку на ринку "тюхай" – напоїв з фруктовими смаками, що містять близько 5% алкоголю. Цей сегмент ринку, за даними японських аналітиків, з 2013 року демонструє щорічне зростання на 5-25%.

Про плани випустити перший в історії компанії алкогольний напій Coca-Cola оголосила в березні, назвавши це рішення "історичним".