БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИCredit Suisse заморозив пов'язані з Росією активи на загальну суму близько п'яти мільярдів доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Credit Suisse заморозив російські активи на п'ять мільярдів доларів
Це було зроблено заради того, щоб кредитна організація не потрапила під санкції США
Фото: reuters.com
Як повідомляє Reuters, такий крок банку підкреслює його страх щодо заходів Вашингтона за роботу з російськими фізичними особами та організаціями.
Імена власників заморожених рахунків не розголошуються.
Нагадаємо, на початку квітня 2018 року влада США запровадила санкції проти низки росіян. Тоді сукупні статки 50 найбагатших людей Росії за день скоротилася більш ніж на $ 11,7 млрд.
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