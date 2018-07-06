ПОЛІТИКА НОВИНИДанія та Австрія прагнуть створити у європейських країнах, які не є членами Європейського Союзу, центри для біженців, чиї прохання про наданя притулку не були задоволені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Данія і Австрія хочуть висилати біженців у країни Європи, що не входять до ЄС
"Люди отримають захист, але не "краще життя" в Австрії, Німеччині чи Швеції"
Фото: lagauchematuer.fr
Про це заявив прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен, пише DW.
Канцлер Австрії Себастіан Курц розповів, що ця ініціатива узгоджена з "кількома європейськими державами". У притулках поза межами Євросоюзу, вважає Курц, повинні розміщуватися врятовані на морях біженці.
"Люди отримають захист, але не "краще життя" в Австрії, Німеччині чи Швеції", - сказав глава уряду Австрії, яка головуватиме в ЄС у другому півріччі 2018 року.
Прем'єр-міністр Данії очікує, що кроки у цьому напрямку будуть зроблені вже протягом цього року.
Нагадаємо, що в 2017 році Європейський союз надав притулок для 538 тисяч біженців.
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07 06 2018 10:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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