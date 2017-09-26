Данія і Литва об'єдналися проти російського газопроводу в обхід України

Данія і Литва мають намір погодити свою позицію щодо Північного потоку-2 (Nord Stream 2) і впливати на Єврокомісію для більш ретельного ставлення до проекту.

"Ми узгодимо наші аргументи так, щоб дійсно вплинути, адже позиція зрозуміла, політична установка висловлена не раз", - заявив глава литовського МЗС Лінас Антанас Лінкявічюс на спільній з данським колегою Андерсом Самуельсеном прес-конференції у Вільнюсі, інформує агентство Інтерфакс-Україна.

Міністри закордонних справ двох країн розкритикували плани розширення газопроводу Nord Stream, прокладеного дном Балтійського моря між Росією і Німеччиною. Литва і Данія вважають, що проект збільшить залежність Європи від російського газу і завдасть удар по Україні як по країні-транзитеру газу.

Учасники проекту Nord Stream 2 дистанціюються від того, щоб газопровід проходив дном Балтійського моря і до потрапляння в Німеччину перетинав територіальні води Данії.

Данський уряд стверджує, що отримав таке прохання і оцінює його, проте одночасно готує законопроекти, які б дозволили блокувати газопровід з причин політики внутрішньої і зовнішньої безпеки.

Проте, зазначив Самуельсен, Данія в односторонньому порядку не піде на бойкот всього проекту і спробує вплинути на Єврокомісію.

"Ми не вважаємо справедливим, якщо така маленька країна, як Данія, буде вирішувати таке велике питання, як це. Тому ми спробуємо переконати Єврокомісію, щоб вона зрозуміла це питання", - сказав Самуельсен.

Газопровід Nord Stream 2 пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі, його довжина складе більше 1,2 тис. км. Газопровід планують продовжити до німецького міста Грайфсваль, щоб мінімізувати прокачування газу через Україну. Маршрут проляже вздовж газопроводу Північний потік.

Газпром - єдиний акціонер Nord Stream 2 AG, яка будує цей трубопровід.

Передбачається, що пропускна здатність газопроводу складе 55 млрд кубометрів газу на рік. Вартість проекту оцінюється майже у €10 млрд.

Єврокомісар з енергетики і кліматичних змін Мігель Аріас Каньете раніше відзначав, що газопровід Північний потік 2 не сприятиме цілям енергетичної політики ЄС, він тільки посилить домінуючу позицію Газпрому на ринку.