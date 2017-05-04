Данія виділила 65 млн євро на підтримку реформ в Україні

Данія вирішила спрямувати 65 млн євро в рамках 5-річної стратегії щодо підтримки реформ в Україні.

Відповідну інформацію озвучив прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен на спільному брифінгу з Президентом Петром Порошенком, інформує "LB.ua".

За його словами, кошти будуть виділені в рамках підтримки реформ в Україні у сферах децентралізації, боротьби з корупцією, енергетики, державного управління.

Расмуссен запевнив у повній підтримці суверенітету України та її територіальної цілісності.

Данія також продовжить підтримувати зусилля Німеччини та Франції в імплементації Мінських домовленостей. На думку Расмуссена, міжнародний тиск на Росію має зберегтися до повного їх виконання.

Нагадаємо, що у вересні минулого року стало відомо, що антикорупційну програму Європейського Союзу в Україні, на яку виділено 16 млн, очолить Данія.