Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Данія виділила 65 млн євро на підтримку реформ в Україні

Кошти виділяються в рамках 5-річної стратегії
Данія вирішила спрямувати 65 млн євро в рамках 5-річної стратегії щодо підтримки реформ в Україні.
Данія виділила 65 млн євро на підтримку реформ в Україні Ларс Люкке Расмуссен. Фото: Keld Navntoft/Scanpix

Відповідну інформацію озвучив прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен на спільному брифінгу з Президентом Петром Порошенком, інформує "LB.ua".

За його словами, кошти будуть виділені в рамках підтримки реформ в Україні у сферах децентралізації, боротьби з корупцією, енергетики, державного управління.

Расмуссен запевнив у повній підтримці суверенітету України та її територіальної цілісності.

Данія також продовжить підтримувати зусилля Німеччини та Франції в імплементації Мінських домовленостей. На думку Расмуссена, міжнародний тиск на Росію має зберегтися до повного їх виконання.

Нагадаємо, що у вересні минулого року стало відомо, що антикорупційну програму Європейського Союзу в Україні, на яку виділено 16 млн, очолить Данія.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 04 2017 19:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.