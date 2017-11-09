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Данилюк запевняє, що з 2018 року "мінімалка" зросте до 3723 гривень

Міністр повідомив, що дохідна частина держбюджету-2018 збільшена на 14% порівняно з поточним роком
Міністерство фінансів Олександр Данилюк констатує, що в проекті державного бюджету закладене підвищення з 1 січня 2018 року мінімальної зарплати до 3 723 гривень, прожиткового мінімуму до 1 700 гривень.
Данилюк запевняє, що з 2018 року "мінімалка" зросте до 3723 гривень Олександр Данилюк. Фото: zn.ua

"Передбачається встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року в розмірі 3 723 гривень, прожитковий мінімум буде 1 700 гривень на 1 січня", - заявив Данилюк, інформують "Українські Новини".

Данилюк також повідомив, що дохідна частина держбюджету-2018 збільшена на 14% порівняно з поточним роком.

"Економіка наша відновлюється, тому доходи зростають. Бюджетна дисципліна - це дуже важливо. Дефіцит бюджету ми поступово знижуємо, як і планували. У 2018 році передбачається дефіцит в 2,4%. У нас виходить, що доходи зростають на 14% порівняно із цим роком", - зазначив міністр.

Данилюк повідомив, що в проекті закладене фінансування пенсійної реформи, що повинна в другому читанні прийняти Верховна Рада.

"Як і прописано в бюджетній резолюції, ми передбачаємо фінансування Пенсійного фонду на рівні 141 млрд гривень", - зазначив міністр.

Крім того, держбюджет передбачає повне фінансування медичної реформи.

"У 2018 році ми на 16% збільшуємо фінансування цієї сфери. Фінансування системи освіти збільшуємо на 20%, у тому числі передбачене підвищення зарплат вчителям на 25%", - повідомив міністр.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України планує закласти в державний бюджет на 2018 рік підвищення зарплат для вчителів.

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11 09 2017 19:37
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