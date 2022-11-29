Дайте танки Україні, - Глава МЗС Литви колегам по НАТО

Країни Балтії та Північної Європи одностайно підтримують Україну і вважають, що вона має перемогти у війні з росією, тому на міністерській зустрічі НАТО в Бухаресті закликатимуть союзників збільшити постачання зброї Україні, зокрема танків, систем ППО та далекобійної артилерії

Перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО сьогодні у Бухаресті міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав колег по Альянсу надати Україні танки. Про це він написав у своєму твітері.

"Моє послання колегам-міністрам закордонних справ на сьогоднішньому засіданні НАТО просте: зберігайте спокій і дайте танки", - написав Ландсбергіс. До допису він додав жовто-блакитний банер з танком і надписом "give tanks".

Країни Балтії та Північної Європи одностайно підтримують Україну і вважають, що вона має перемогти у війні з росією, тому на міністерській зустрічі НАТО в Бухаресті закликатимуть союзників збільшити постачання зброї Україні, зокрема танків, систем ППО та далекобійної артилерії.