ПОЛІТИКА НОВИНИКраїни Балтії та Північної Європи одностайно підтримують Україну і вважають, що вона має перемогти у війні з росією, тому на міністерській зустрічі НАТО в Бухаресті закликатимуть союзників збільшити постачання зброї Україні, зокрема танків, систем ППО та далекобійної артилерії
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Дайте танки Україні, - Глава МЗС Литви колегам по НАТО
дайте танки Україні
Перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО сьогодні у Бухаресті міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав колег по Альянсу надати Україні танки. Про це він написав у своєму твітері.
"Моє послання колегам-міністрам закордонних справ на сьогоднішньому засіданні НАТО просте: зберігайте спокій і дайте танки", - написав Ландсбергіс. До допису він додав жовто-блакитний банер з танком і надписом "give tanks".
Країни Балтії та Північної Європи одностайно підтримують Україну і вважають, що вона має перемогти у війні з росією, тому на міністерській зустрічі НАТО в Бухаресті закликатимуть союзників збільшити постачання зброї Україні, зокрема танків, систем ППО та далекобійної артилерії.
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29 11 2022 11:45 МЕДІА
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